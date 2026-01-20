Spagna sale a 41 il numero dei morti nel disastro ferroviario

In Andalusia, vicino a Cordova, due treni dell’alta velocità sono entrati in collisione, causando numerosi decessi. Attualmente, il bilancio delle vittime è di 41 persone, anche se le autorità stanno ancora verificando i dati ufficiali. La tragedia ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella regione, mentre le indagini per accertare le cause dell’incidente sono in corso.

