INDA la stagione dei grandi debutti | Boni e Fresu sul palco di Siracusa E l’Iliade apre alle scuole
A Siracusa si apre una stagione teatrale ricca di debutti e spettacoli di rilievo. La compagnia INDA presenta un cartellone con artisti come Paolo Fresu, che interpreta Alcesti con la sua tromba, e la compagnia Fura dels Baus, nota per la rappresentazione dei Persiani. La programmazione si conclude con la messa in scena del viaggio tebano diretto da Robert Carsen. L’Iliade viene proposta anche alle scuole, arricchendo il calendario culturale locale.
Dalla carezza struggente della tromba di Paolo Fresu per Alcesti alla potenza tellurica della Fura dels Baus per i Persiani, passando per il gran finale del viaggio tebano di Robert Carsen. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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