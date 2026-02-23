Il Festival di Sanremo apre le porte alle campionesse olimpiche | Fontana Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell’Ariston

Fontana, Lollobrigida e Vittozzi salgono sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, portando l’energia delle medaglie olimpiche tra il pubblico. La loro presenza deriva dalla volontà di unire musica e sport, creando un collegamento tra due mondi diversi. Le campionesse hanno ricevuto un caloroso applauso mentre si preparano a condividere un momento speciale con gli spettatori. L’evento coinvolge anche il pubblico con un gesto simbolico di integrazione.

Il Festival di Sanremo amplia ancora una volta i propri confini e apre il sipario allo sport, trasformando la serata di mercoledì in un momento di celebrazione collettiva. Sul palco del Teatro Ariston arriveranno tre protagoniste assolute delle recenti Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. La loro partecipazione, comunicata quest’oggi in conferenza stampa nella “Città dei fiori”, rappresenta un riconoscimento ai risultati straordinari ottenuti dall’Italia sulla scena internazionale, al termine di una rassegna a Cinque Cerchi che ha visto la spedizione azzurra stabilire un nuovo primato nel numero complessivo di medaglie (30, di cui 10 d’oro). 🔗 Leggi su Oasport.it

Dalle Olimpiadi a Sanremo: Fontana, Lollobrigida e Vittozzi sul palco dell'AristonFontana, Lollobrigida e Vittozzi salgono sul palco dell'Ariston per celebrare il passaggio tra sport e musica, con la presenza di campioni paralimpici come Giacomo Bertagnolli con la guida Andrea Ravelli e Giuliana Turra.

