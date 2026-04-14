Incremento delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno a Salerno | i dubbi e l' appello di Confesercenti

Il Commissario Straordinario del Comune di Salerno ha deciso di aumentare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, suscitando reazioni tra gli operatori del settore turistico. Confesercenti Provinciale di Salerno ha espresso preoccupazione riguardo a questa decisione, evidenziando i dubbi e le possibili ripercussioni sul settore. La questione riguarda le implicazioni di tale incremento per gli esercenti e i visitatori della città.