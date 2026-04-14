Incremento delle tariffe dell’Imposta di Soggiorno a Salerno | i dubbi e l' appello di Confesercenti
Il Commissario Straordinario del Comune di Salerno ha deciso di aumentare le tariffe dell’Imposta di Soggiorno, suscitando reazioni tra gli operatori del settore turistico. Confesercenti Provinciale di Salerno ha espresso preoccupazione riguardo a questa decisione, evidenziando i dubbi e le possibili ripercussioni sul settore. La questione riguarda le implicazioni di tale incremento per gli esercenti e i visitatori della città.
Esprime preoccupazione per l’incremento dell’Imposta di Soggiorno deliberato dal Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Confesercenti Provinciale di Salerno. Dal 1° giugno 2026, infatti, è previsto il rialzo delle tariffe. “Non contestiamo il principio dell’imposta di soggiorno, né il.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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