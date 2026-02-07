Inclusione e il valore della diversità Lo spot regionale della Poti Pictures di Arezzo

Oggi a Firenze è stato presentato in anteprima uno spot che mette in luce il valore dell’inclusione e della diversità. L’azienda aretina Poti Pictures ha realizzato il video per mostrare un mondo senza barriere, sia fisiche che mentali. L’assessora regionale Monia Monni ha partecipato alla presentazione al Giunti Odeon Cinema.

Lo spot della Poti picture, della durata di 4 minuti e mezzo, è ambientato in una palestra, durante l’ora di ginnastica. Uno spot per raccontare un mondo senza barriere fisiche e mentali. Lo ha presentato oggi in anteprima, a Firenze, al Giunti Odeon Cinema, l’assessora regionale alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni. Lo spot, che diventerà il biglietto da visita del programma Toscana accessibile, è stato realizzato dalla Poti pictures di Arezzo, la prima casa di produzione cinematografica al mondo per persone con disabilità. All’origine del progetto il principio del cosiddetto “Design far all”, il design per la diversità umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

