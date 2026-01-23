Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Foglizzo | due furgoni si scontrano e si ribaltano in carreggiata perdendo parte del carico Tratta chiusa e lunghe code

Nella mattina di venerdì 23 gennaio 2026, sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo si è verificato un incidente tra due furgoni, che si sono scontrati e ribaltati, perdendo parte del carico. La tratta è stata chiusa temporaneamente, causando lunghe code e disagi alla circolazione in direzione della Valle. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e ripristino.

