Incidente sull' autostrada Torino-Aosta a Foglizzo | due furgoni si scontrano e si ribaltano in carreggiata perdendo parte del carico Tratta chiusa e lunghe code
Nella mattina di venerdì 23 gennaio 2026, sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo si è verificato un incidente tra due furgoni, che si sono scontrati e ribaltati, perdendo parte del carico. La tratta è stata chiusa temporaneamente, causando lunghe code e disagi alla circolazione in direzione della Valle. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e ripristino.
Un incidente ha mandato nel caos la circolazione sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco nella prima mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in direzione della Valle. Nel tratto compreso tra gli svincoli di Volpiano e San Giorgio Canavese, all'altezza del territorio comunale di Foglizzo, si.🔗 Leggi su Torinotoday.it
