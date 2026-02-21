Grave incidente tra auto e moto a Montorfano | ferita una 15enne

Una ragazza di 15 anni ha riportato ferite dopo un incidente tra auto e moto a Montorfano, causato da un sorpasso azzardato. L’incidente si è verificato lungo la statale Briantea, dove le vetture si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo anche la moto della giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la ragazza in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto resta da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

L’incidente alle 13.40 lungo la statale Briante: elisoccorso in azione Incidente serio a Montorfano nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio 2026, lungo la statale Briantea. Lo schianto tra un’auto e una moto è avvenuto intorno alle 13.40: secondo le prime informazioni a disposizione, le persone coinvolte sarebbero due e tra loro risulterebbe anche una ragazza di 15 anni. Le condizioni di uno dei feriti sono apparse subito gravi. È stato attivato l’elisoccorso, intervenuto in codice rosso, con trasporto d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata invece soccorsa in condizioni meno preoccupanti: il trasporto è avvenuto in codice verde con ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. 🔗 Leggi su Quicomo.it

