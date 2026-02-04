Incidente in Fipili | auto si ribalta a Empoli ferita una ragazza Lunghe code verso Firenze

Questa sera si sono formate lunghe code sulla Fipili tra Empoli Ovest ed Empoli Est, dopo un incidente che ha coinvolto un’auto ribaltata. Una ragazza è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre il traffico è rallentato per diverse ore.

EMPOLI – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio 2026, lungo la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa, Livorno, tra gli svincoli di Empoli Ovest ed Empoli Est, in direzione Firenze. Un'auto guidata da una ragazza di 27 anni si è ribaltata. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Empoli. Le operazioni di sgombero e i rilievi tecnici hanno richiesto diverso tempo e si sono formate delle code che sono arrivate fino a 5 chilometri. Nell'incidente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche la polizia stradale e i vigili del fuoco

