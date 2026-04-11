Scontro tra due auto sulla strada maledetta | ci sono feriti

Un incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 12:30 all’incrocio di via Cupa Capodichino, nella zona di Miano. Due veicoli sono entrati in collisione, causando feriti tra i coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sulle condizioni delle persone ferite.

Un nuovo incidente stradale è ieri, intorno alle ore 12,30, all’incrocio di via Cupa Capodichino - nella zona di Miano - dove si sono scontrate due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. Sono stati registrati diversi feriti, anche se nessuno versa in gravi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Belpasso, schianto tra due auto sulla strada statale 121: ci sono dei feritiIncidente stradale sulla Strada Statale 121 in territorio di Belpasso in direzione Adrano.

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Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie)Ancora sangue sulle strade della Capitale. Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, un drammatico incidente stradale si è verificato in zona Vermicino, lungo via ... ilmattino.it

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