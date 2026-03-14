Incidente sulla variante di Avigliana | furgoncino si schianta contro il guardrail conducente in ospedale

Oggi, sabato 14 marzo 2026, sulla variante di Avigliana si è verificato un incidente durante l’ora di pranzo. Un furgoncino ha perso il controllo e si è schiantato contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il conducente è stato portato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, sulla variante di Avigliana. Un furgoncino che viaggiava in direzione di Trana è andato a schiantarsi contro un guardrail a destra della carreggiata prima di imboccare la galleria Monte Cuneo, all'altezza dello svincolo per l'ospedale e per Buttigliera Alta. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo e per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e di quello di Grugliasco Allamano. Sul posto è atterrato l'elisoccorso del 118 Azienda Zero. I sanitari hanno trasportato il ferito all'ospedale Cto di Torino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Auto si schianta contro il guardrail a Morfasso, nonna e nipote all'ospedaleUna donna di 80 anni e un ragazzo di 18, rispettivamente nonna e nipote, sono finiti all'ospedale nella mattinata di lunedì 22 dicembre a causa di un...

Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Orbassano: auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata, conducente in ospedalePaura nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in prossimità dello svincolo di Candiolo (che però insiste totalmente sul territorio comunale...

Tutto quello che riguarda Incidente sulla variante di Avigliana...

Temi più discussi: Schianto frontale tra due auto, morto un uomo di 38 anni [FOTO]; Formia, incidente sulla Variante Appia: traffico rallentato. Sul posto il 118; Schianto allo svincolo della Variante, polizia municipale sul posto e strada chiusa; Violento frontale tra due auto: 38enne perde la vita [FOTO].

Incidente sulla variante di Avigliana: furgoncino si schianta contro il guardrail, conducente in ospedaleUn incidente è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, sabato 14 marzo 2026, sulla variante di Avigliana. Un furgoncino che viaggiava in direzione di Trana è andato a schiantarsi contro un guardrail a des ... torinotoday.it

INCIDENTE IN VALSUSA: FURGONE SI SCHIANTA, UN FERITO AL CTO CON L’ELISOCCORSOdi JEAN MICHEL DEVLIEGER AVIGLIANA – Incidente sulla Variante di Avigliana: furgone contro le barriere, conducente al CTO. Un incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 ... valsusaoggi.it

Incidente in parapendio nell’Avellinese: 68enne precipita dopo il decollo e viene elitrasportato al Moscati con fratture - facebook.com facebook

13/03/2026 21:09: VIA PONTE PIETRA n.6 - Incidente stradale Con feriti prestare attenzione x.com