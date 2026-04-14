Incidente sulla FiPiLi furgone si ribalta e blocca la carreggiata in superstrada

Mattinata di disagi sulla FiPiLi, la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, dove alle 10:05 i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di un incidente. Un furgone si è ribaltato, bloccando la carreggiata in direzione di Firenze. Sul luogo sono intervenuti anche i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza la strada. Non ci sono dettagli su feriti o altre persone coinvolte.

Mattinata di disagi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze–Pisa–Livorno. Alle 10:05 i vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento Firenze Ovest, sono intervenuti nel tratto in direzione del capoluogo per un incidente che ha coinvolto un furgone e un’autovettura.Secondo quanto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Caos sulla FiPiLi a Firenze: furgone ribaltato blocca la carreggiata, scattano i soccorsiFIRENZE – Viabilità paralizzata nella mattinata di oggi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Caos sulla SS 18: furgone si ribalta a Falerna e blocca tuttoLunedì 6 aprile 2026, un furgone guidato da due venditori ambulanti di nazionalità straniera si è ribaltato sulla statale 18 nel territorio di...