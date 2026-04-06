Caos sulla SS 18 | furgone si ribalta a Falerna e blocca tutto

Lunedì 6 aprile 2026, sulla strada statale 18 nel territorio di Falerna, un furgone condotto da due venditori ambulanti di nazionalità straniera si è ribaltato, causando la chiusura temporanea della carreggiata e il blocco del traffico per diverse ore. L’incidente ha creato disagi per gli automobilisti che transitavano in zona, con ripercussioni sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Lunedì 6 aprile 2026, un furgone guidato da due venditori ambulanti di nazionalità straniera si è ribaltato sulla statale 18 nel territorio di Falerna, bloccando la viabilità per diverse ore. Il sinistro è avvenuto quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo per colpire alcuni veicoli che erano parcheggiati lungo il ciglio della carreggiata. A causa dell’urto, il furgone è terminato su un fianco, occupando gran parte della strada e rendendo estremamente complesso il transito dei veicoli. Nonostante la dinamica violenta dell’impatto, i due occupanti del mezzo non hanno riportato ferite gravi. Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire l’emergenza e coordinare le operazioni di rimozione del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos sulla SS 18: furgone si ribalta a Falerna e blocca tutto Tir si ribalta vicino al nuovo svincolo dell’autostrada di Maddaloni: incidente sulla SS SanniticaIncidente stradale sulla SS Sannitica, un tir che trasportava pezzi di ricambio si è ribaltato. Furgone si ribalta sulla provinciale. All’ospedale due giovani operaiUn furgone si ribalta lungo la provinciale, due giovani operai finiscono all’ospedale.