Tragedia in paese | si sente male al volante accosta e muore

Questa mattina a Calcinato, un uomo di 74 anni si è sentito male al volante e ha perso il controllo dell’auto. Ha accostato lungo la strada e poco dopo è deceduto. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare la sua morte.

Un malore improvviso gli è stato fatale. Un uomo di 74 anni è morto nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, in località Prati a Calcinato, dopo essersi sentito male mentre era alla guida della propria auto. Secondo una prima ricostruzione, il 74enne stava percorrendo via Duca degli Abruzzi quando ha accusato un improvviso malore. Nonostante le condizioni critiche, è riuscito con grande prontezza a rallentare e ad accostare sul lato della carreggiata, evitando così possibili conseguenze per sé e per altri automobilisti di passaggio. Non avrebbe però avuto il tempo di scendere dal veicolo o di chiedere aiuto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Un camionista si è sentito male mentre conduceva il suo veicolo sull'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.

