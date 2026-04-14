Incidente in pieno centro a Salerno | uomo travolto da un bus finisce in ospedale
Oggi pomeriggio a Salerno, un uomo di 60 anni è stato investito da un autobus in via dei Principati, nei pressi di Piazza XXIV Maggio. L’incidente si è verificato in pieno centro cittadino e ha richiesto l’intervento delle ambulanze. Il 60enne è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo sono arrivati anche agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.
Dramma sfiorato, oggi pomeriggio, in pieno centro a Salerno, dove un 60enne è stato investito da un autobus in via Dei Principati, all’altezza di Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito dallo specchietto retrovisore del pullman mentre.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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