Incidente in pieno centro a Salerno | uomo travolto da un bus finisce in ospedale

Oggi pomeriggio a Salerno, un uomo di 60 anni è stato investito da un autobus in via dei Principati, nei pressi di Piazza XXIV Maggio. L’incidente si è verificato in pieno centro cittadino e ha richiesto l’intervento delle ambulanze. Il 60enne è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo sono arrivati anche agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.