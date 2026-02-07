Incidente sulla provinciale 9 morto un 19enne

Un incidente sulla provinciale 9 ha portato alla morte di un ragazzo di 19 anni. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un altro veicolo, e purtroppo per lui non c’è stato niente da fare. La strada tra Sestu e Ussana è stata chiusa per i rilievi, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo sul posto. La comunità è sotto shock per questa perdita improvvisa.

La provincia 9, arteria che collega Sestu a Ussana in Sardegna, è stata teatro di una tragedia che ha strappato alla vita un giovane di appena 19 anni. L'incidente, le cui dinamiche sono ancora oggetto di accertamento, ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Un destino segnato da un istante, un attimo fatale che ha interrotto bruscamente la giovinezza di un ragazzo, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile e un dolore sordo che si propaga tra i suoi cari e conoscenti. L'allarme è scattato intorno alle ore 20:49 di oggi, 7 febbraio 2026. I vigili del fuoco sono stati immediatamente allertati e si sono portati sul luogo dell'incidente, una curva pericolosa della provinciale 9, dove giaceva un'auto completamente fuori controllo.

