Autostrada A1 | tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due notti
Questa notte, l’autostrada A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino resterà chiusa per due notti. I lavori di ripristino sono stati decisi dopo i danni causati da un incidente avvenuto di recente. Chi viaggia in zona dovrà cercare percorsi alternativi o pianificare con attenzione gli spostamenti. La chiusura durerà fino a venerdì mattina, quando i lavori saranno conclusi.
In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.
Approfondimenti su Autostrada A1
Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notte
Questa notte l’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino sarà chiusa per alcune ore.
Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Calenzano Sesto-Barberino di Mugello
Dalle 22:00 di sabato 24 gennaio alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, in direzione Bologna.
Ultime notizie su Autostrada A1
Argomenti discussi: Incendio in galleria in A1, autostrada bloccata a Calenzano per diverse ore: code e caos traffico; Camion a fuoco in galleria sull'autostrada nei pressi di Firenze, riaperto tratto A1; Incendio in galleria, autostrada chiusa; A1: chiusura del tratto Calenzano-Barberino.
A1, ripristino degli impianti in galleria: chiude il tratto tra Calenzano e BarberinoPer terminare il completo ripristino del funzionamento dell'illuminazione e degli impianti della galleria Croci a seguito dell'incendio del 29 gennaio, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è prevista ... 055firenze.it
A1 chiusa per incendio: riapertura del tratto dopo i soccorsiNel pomeriggio del 29 gennaio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A1, precisamente nella galleria Croci a Calenzano. Un camion refrigerato, adibito al trasporto di frutta, ha preso fuo ... notizie.it
In #A1, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di venerdì 6 e sabato 7 febbraio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita ob x.com
