Autostrada A1 | tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due notti

Questa notte, l’autostrada A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino resterà chiusa per due notti. I lavori di ripristino sono stati decisi dopo i danni causati da un incidente avvenuto di recente. Chi viaggia in zona dovrà cercare percorsi alternativi o pianificare con attenzione gli spostamenti. La chiusura durerà fino a venerdì mattina, quando i lavori saranno conclusi.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

Questa notte l’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino sarà chiusa per alcune ore.

Dalle 22:00 di sabato 24 gennaio alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, in direzione Bologna.

