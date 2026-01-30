Autostrada A1 | tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notte

Questa notte l’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino sarà chiusa per alcune ore. La chiusura serve a permettere lavori di manutenzione e si prevede che il traffico si sposterà sui percorsi alternativi, creando possibili rallentamenti. Gli automobilisti sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti e a usare le uscite di emergenza. La strada riaprirà in mattinata, ma si consiglia di seguire gli aggiornamenti sulla viabilità.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Militare Barberinese, seguendo la segnaletica gialla indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

Dalle 22:00 di sabato 24 gennaio alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, in direzione Bologna.

