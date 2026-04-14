Durante una puntata del programma televisivo Affari Tuoi, l’attore Herbert Ballerina ha subito un incidente che gli ha causato un infortunio. Un video circolato online mostra le fasi dell’incidente, senza ulteriori commenti o dettagli. La produzione ha confermato l’accaduto, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle conseguenze o alle cause precise dell’incidente.

Herbert Ballerina si è fatto male durante una puntata di Affari Tuoi: i dettagli dell’incidente. Herbert Ballerina ha avuto un piccolo incidente durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 13 aprile. Il comico, ospite della puntata, si è fatto male in studio. Colpo di scena durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 13 aprile, che ha visto come ospite in studio Herbert Ballerina. L’attenzione era su Sara, concorrente sarda, in studio insieme al fidanzato Emanuele, con cui si sposerà a settembre. L’emozione della concorrente era molto forte, proprio in vista di questo sogno che si realizza, e la presenza di Ballerina ha saputo portare un po’ di leggerezza e ironia, oltre a un colpo di scena inaspettato.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Incidente improvviso ad Affari Tuoi, Herbert Ballerina si fa male: il video

Affari tuoi, il caos all’improvviso: Herbert Ballerina si fa maleLa puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 13 aprile ha avuto il tono delle serate che sembrano cambiare direzione di continuo.

Herbert Ballerina abbandona Affari Tuoi all’improvviso, Stefano De Martino gelato: cosa è successo in studio. Che ha detto prima di uscireNews Tv, la puntata di domenica 8 febbraio di Affari Tuoi, in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, si è aperta con i consueti momenti di...

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