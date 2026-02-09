Herbert Ballerina abbandona Affari Tuoi all’improvviso Stefano De Martino gelato | cosa è successo in studio Che ha detto prima di uscire

Durante la puntata di Affari Tuoi di domenica sera, Herbert Ballerina ha deciso di lasciare lo studio improvvisamente. Stefano De Martino, sorpreso, è rimasto senza parole e si è visto un momento di imbarazzo. Prima di uscire, Ballerina ha detto poche parole, senza spiegare le ragioni della sua decisione. La scena ha lasciato tutti di stucco e ha fatto discutere sui social.

News Tv, la puntata di domenica 8 febbraio di Affari Tuoi, in onda su Rai 1 e condotta da Stefano De Martino, si è aperta con i consueti momenti di intrattenimento in studio. Tra i protagonisti iniziali è stato presente Herbert Ballerina, nome d'arte del comico Luigi Luciano, coinvolto in una serie di gag introduttive. Nel corso dell'avvio di puntata, l'artista ha proposto battute e invenzioni di stampo surreale, presentandosi come "poligrotta" e citando il "pesce sulgelato", elemento utilizzato come parte del siparietto comico. La sequenza ha preceduto l'inizio della partita vera e propria.

