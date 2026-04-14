Affari tuoi il caos all’improvviso | Herbert Ballerina si fa male

La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 13 aprile ha avuto il tono delle serate che sembrano cambiare direzione di continuo. Al centro della partita c’era Sara, concorrente arrivata dalla Sardegna, affiancata dal fidanzato Emanuele, con cui si sposerà il prossimo 19 settembre. Fin dalle prime battute, il clima in studio è stato quello delle occasioni importanti, tra emozione, aspettative e la voglia di trasformare quella partecipazione in un ricordo speciale da portare con sé fino al giorno delle nozze. La partita, però, non si è sviluppata nel modo più lineare. Sara ha cominciato il suo percorso con il pacco numero 18 e si è trovata presto a fare i conti con una serie di snodi delicati.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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