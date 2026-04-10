Un incidente frontale tra un camion e un autocarro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla regionale 308, nota come nuova strada del Santo, al confine tra Loreggia. Nell’impatto è deceduto un uomo di circa 50 anni e una donna è rimasta gravemente ferita. La strada è stata chiusa al traffico, causando lunghe code nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

LOREGGIA (PADOVA) - Violento incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 aprile, sulla Regionale 308, nota anche come nuova strada del Santo, al confine tra Loreggia (Padova) e Resana (Treviso). I veicoli coinvolti, sono un camion che trasportava alluminio, un autocarro frigorifero e un'automobile. Il drammatico bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è un 50enne di Dueville (Vicenza) che era alla guida del mezzo pesante. Gravissime le condizioni della donna che invece guidava l'autocarro, elitrasportata all'ospedale di Treviso. I soccorsi Sul posto l'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso Leone 1 da Treviso oltre ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale tra camion e autocarro sulla nuova strada del Santo. Morto un 50enne, gravissima una donna. Regionale chiusa e code

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