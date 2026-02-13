Incendio in abitazione a Salsomaggiore | due donne intossicate dal fumo

Due donne di origine straniera, di 42 e 27 anni, sono rimaste intossicate dal fumo durante un incendio in una casa a Salsomaggiore, causato da un corto circuito nel salotto. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a spegnere le fiamme prima che si estendessero ad altre stanze. Le due donne sono state portate in ospedale per accertamenti, ma non sono in pericolo di vita.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Salsomaggiore Terme, dove due donne di origine straniera, una di 42 e l’altra di 27 anni, sono rimaste intossicate dal fumo in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe un pentolino andato a fuoco in un appartamento di strada Costa Marenga. La richiesta di intervento alla centrale del 118 è arrivata poco dopo le 13. Le due donne sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco partita da Fidenza, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’abitazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su incendio abitazione Principio di incendio in un'abitazione di Eredita: coltre di fumo attira i vicini, salvate due donne Perugia, incendio in appartamento: due donne intossicate Ultime notizie su incendio abitazione Argomenti discussi: Incendio di un'abitazione a Mortegliano, in salvo la donna proprietaria dell'appartamento; Incendio in un'abitazione a Massa: muore un uomo, grave la moglie. Tre carabinieri in ospedale; Incendio alla Garbatella, fiamme in appartamento: 20 evacuati; Incendio in un'abitazione in via Schiavi, una donna all'ospedale. Incendio in abitazione a Rapallo, una persona intossicataMomenti di paura a Rapallo per un incendio, divampato all'interno di un'abitazione in via Fratelli Betti intorno alle ore 9 di mercoledì 11 febbraio 2026. Sul posto sono intervenute due partenze dei ... genovatoday.it Lamezia, incendiò abitazione in via Timpone: a giudizio 48enne accusato anche di violenza e minacce a pubblici ufficialiLamezia Terme – Accusato di aver dato alle fiamme un’abitazione nel quartiere dalla Giudecca, in via Timpone, nella notte del 9 dicembre per l’uomo, L. M. un 48enne marocchino, è stato disposto il Giu ... lametino.it Ieri sera alle 22:50, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuto a Montefalcone nel Sannio per un #incendio di #abitazione. L’incendio, sviluppatosi in un appartamento situato al primo piano di una palazzina composta da sei u - facebook.com facebook Perde la vita nell'incendio della sua abitazione: i vigili del fuoco provano a rianimare il cane ma muore anche lui x.com