Incendio in una falegnameria | il titolare intossicato dal fumo

Un incendio si è verificato in una falegnameria di San Felice Circeo nella mattinata di lunedì 9 marzo. Il fuoco ha coinvolto una parte del piazzale esterno e il muro perimetrale dell’edificio. Il titolare dell’attività è stato intossicato dal fumo e trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Il rogo a San Felice Circeo domato da una squadra di vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato parte del piazzale esterno e il muro perimetrale Un incendio si è sviluppato in una falegnameria di San Felice Circeo. Il rogo è divampato nella mattinata di ieri, lunedì 9 marzo, e ha interessato parte del piazzale esterno della struttura e il muro perimetrale dell'attività. Poco prima dell'arrivo dei vigili del fuoco il titolare dell'attività aveva cercato di domare l'incendio in modo autonomo ed è rimasto lievemente intossicato dal fumo. Per precauzione è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

