Incendio in casa a Bagheria i carabinieri sfidano fumo e fiamme per salvare quattro persone

Un incendio si è sviluppato in un appartamento a Bagheria, coinvolgendo quattro persone. I militari sono intervenuti immediatamente, entrando nell’edificio per mettere in salvo gli occupanti. Durante le operazioni di soccorso, sono stati esposti a fumo e fiamme, ma sono riusciti a raggiungere tutti i residenti e a condurli in salvo. L’incendio ha causato danni all’interno dell’appartamento senza provocare feriti.

Quando hanno visto un appartamento in fiamme, non ci hanno pensato due volte e sono entrati nell'edificio per portare in salvo tutti gli inquilini. È successo a Bagheria dove i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti per soccorrere quattro persone che rischiavano di restare bloccati.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scoppia un incendio e rimane intrappolata da fumo e fiamme in casa nel Pavese, 80enne salvata dai carabinieriI carabinieri di Voghera (Pavia) hanno salvato un'80enne rimasta intrappolata in casa a causa di un incendio.

Incendio in una palazzina di quattro piani, fiamme e fumo nell'abitazione: scattano i soccorsiFALCONARA - Paura questa mattina, poco dopo le 9, in via Liguria dove un incendio ha coinvolto una palazzina di quattro piani.

Il 14 aprile 2011 riapre il Castello di #Moncalieri (To) chiuso per tre anni per l'incendio che distrusse il torrione e alcune stanze #storiedelpiemonte x.com

Incendio a Fonte Vetica nel 2017: la Corte d’Appello conferma le condanne per tre imputati. Distrutti 330 ettari nel Parco del Gran Sasso - facebook.com facebook