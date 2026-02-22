Incendio in una palazzina di quattro piani fiamme e fumo nell' abitazione | scattano i soccorsi

Un incendio in una palazzina di quattro piani ha provocato fumo e fiamme nell’appartamento al secondo piano. Le cause sembrano imputabili a un cortocircuito elettrico in una stanza. I residenti hanno evacuato rapidamente gli ambienti, mentre i vigili del fuoco intervenivano con due mezzi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, e nessuno ha riportato ferite. La situazione rimane sotto controllo mentre si cerca di limitare i danni.

FALCONARA - Paura questa mattina, poco dopo le 9, in via Liguria dove un incendio ha coinvolto una palazzina di quattro piani. Sul posto la squadra di Ancona dei vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti e un'autoscala. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e spento il rogo. L'abitazione è stata dichiarata non agibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per fortuna non sono stati registrati dei feriti. Presenti anche le forze dell'ordine.

Incendio in casa: mamma 98enne e figlia di 73 anni muoiono nell'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumoUn incendio ha causato la morte di una mamma di 98 anni e della figlia di 73 a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona.

Incendio in un’abitazione, due morti: fiamme in una casa di due pianiUn incendio scoppiato in una casa di due piani a Cherubine di Cerea, in provincia di Verona, ha causato la morte di due persone.

Incendio in un palazzo: la Polizia mette in salvo sette personeNei giorni scorsi, la Polizia di Stato è intervenuta per un incendio divampato in un palazzo di via Cavour a Firenze. 055firenze.it

Incendio in una palazzina a Rimini: due persone morte e 43 evacuatiSul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e i sanitari ... ilfattoquotidiano.it

#Barletta - Incendio in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via Rizzitelli, in questo momento Vigili del fuoco a lavoro con otto mezzi. Sul posto anche le forze dell'ordine Seguiranno aggiornamenti - facebook.com facebook

Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli. Coinvolte anche abitazioni vicine, da cui é in corso l’evacuazione dei residenti. In corso operazioni di 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Foto di Tommaso Ederoclite. x.com