Incendio alle porte di Milano fiamme devastano un appartamento | evacuato tutto il palazzo

Nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo, un incendio si è sviluppato in un appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Achille Grandi a Bresso, alle porte di Milano. Le fiamme hanno interessato l’intera unità, portando all’evacuazione di tutto il palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’edificio.

È successo in via Achille Grandi a Bresso nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Sul posto i vigili del fuoco e il 118 Un incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Achille Grandi a Bresso nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. Tutto è successo poco dopo le 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno evacuato tutti i residenti (circa 40 persone). Le fiamme sono state circoscritte in pochi minuti dalle squadre di Sesto San Giovanni, Benedetto Marcello e Monza con il supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale. Al momento, fortunatamente, non si registrano né persone ferite né intossicate, anche se sul posto sono intervenute diversi mezzi del 118, i carabinieri e la polizia locale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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