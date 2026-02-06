Durante l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, alcuni hanno approfittato di una falla nel sistema di sicurezza. Sono riusciti a salire senza essere visti sulla torre del Parco Sempione, alta 60 metri, mentre il presidente Mattarella inaugurava Casa Italia. La scena ha sorpreso molti, anche perché il sistema di sorveglianza è costato milioni di euro. Nessuno si aspettava che qualcuno potesse entrare indisturbato in un’area così sorvegliata.

Un buco, o meglio, una voragine, nel sofisticatissimo e costosissimo sistema di sicurezza messo a punto dal governo per la giornata inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina. È quello che ha scoperto e dimostrato La Notizia. Ieri, infatti chi scrive ha potuto liberamente arrampicarsi su uno dei due tralicci da 60 metri eretti nel Parco Sempione di Milano, come dimostrano le immagini del video che trovate sul nostro sito. L’incursione sulla torre mentre Mattarella inaugurava Casa Italia a poche centinaia di metri. Una scalata avvenuta in pieno pomeriggio (alle 16,30), mentre il parco era pieno di turisti ma, soprattutto, era super-controllato dalle forze dell’ordine, poiché, a poche centinaia di metri dalla torre di metallo, alla Triennale di Milano, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, stava inaugurando la Casa Italia del Coni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi: ecco come abbiamo scalato indisturbati la nuova torre del Parco Sempione da 60 metri. Mentre Mattarella inaugurava Casa Italia

A Milano, le due torri di ferro alte 60 metri sono al centro di una polemica.

