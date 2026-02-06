Vista braciere olimpico | salita in Torre Branca aperitivo e dj set al Justme

Gli appassionati hanno approfittato della giornata per salire sulla Torre Branca e ammirare la vista del braciere olimpico acceso in piazza Duomo. Dopo l’accesso alla torre, molti sono rimasti per un aperitivo e un dj set al Justme, tra musica e chiacchiere. È un modo per vivere Milano in un modo diverso, in attesa dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Un evento speciale pensato per chi desidera vivere Milano in un momento unico del suo percorso: i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Una serata che unisce. Venerdì 13 e sabato 14 febbraio vivi Milano da una prospettiva esclusiva. La salita panoramica alla Torre Branca regala una vista unica dall'alto del grande braciere luminoso, protagonista dello skyline cittadino in questi giorni speciali.

