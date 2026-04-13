abano terme inaugurazione del negozio storico di ottica meneghetti

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 17, si svolgerà l’inaugurazione del nuovo negozio di Ottica Meneghetti ad Abano Terme. Il punto vendita, aperto nel 1931, ha subito un restyling completo e ora presenta una veste rinnovata. L’evento coinvolgerà la comunità locale e rappresenta il primo passo di un aggiornamento che si protrae da tempo. La cerimonia si terrà nel negozio, situato nel centro della città.

Sabato 18 aprile 2026, a partire dalle ore 17, Ottica Meneghetti apre ufficialmente le porte del suo negozio storico completamente rinnovato, segnando un nuovo capitolo della sua lunga presenza sul territorio di Abano Terme fin dal 1931. Situato in Piazza Repubblica, Ottica Meneghetti è un.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Benessere su misura ad Abano Terme: le nuove proposte dell’Hotel Columbia TermeL’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari:... P1 DI Abano Terme, il programma del weekend tra liscio e danceNuovo fine settimana all’insegna della musica e del ballo alla Discoteca P1, uno dei punti di riferimento della movida termale.