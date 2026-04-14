Inaugurato il Progetto Tobia agli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno

Il 14 aprile 2026 è stato ufficialmente aperto il nuovo servizio presso gli Ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, parte del Progetto Tobia. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni sanitarie e locali. Da oggi, il progetto si estende anche a questa struttura, che si aggiunge alle altre già coinvolte nella rete di servizi. La novità riguarda l’attivazione di un nuovo settore dedicato alla assistenza e alla cura dei pazienti.

Il Progetto Tobia nasce come modello organizzativo specifico per la presa in carico delle persone con disabilità complessa non collaborante. L’obiettivo è offrire una risposta strutturata all’interno degli ospedali, attraverso un approccio capace di tenere insieme profilo sanitario, assistenziale e sociale. A rendere possibile questo percorso è un’equipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, psicologi, operatori socio-sanitari e assistenti sociali, chiamata a seguire il paziente in modo integrato. “L’attivazione del Progetto Tobia in tutta la rete ospedaliera regionale è un risultato molto importante per ciò che concerne l’integrazione socio-sanitaria”, ha dichiarato l’assessore Massimiliano Maselli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Il Progetto Tobia inaugurato negli ospedali di Palestrina e ColleferroProsegue il percorso di inaugurazioni del Progetto Tobia negli ospedali della Regione Lazio. Progetto TOBIA negli ospedali della provincia di Frosinone: assistenza dedicata alle persone con disabilità complessePresentato il nuovo modello organizzativo negli ospedali di Frosinone, Sora e Cassino.