Il Progetto Tobia inaugurato negli ospedali di Palestrina e Colleferro

Il Progetto Tobia è stato inaugurato negli ospedali di Palestrina e Colleferro, aggiungendosi alle iniziative già avviate in altri ospedali della Regione Lazio. Si tratta di un modello volto a offrire un’assistenza più umana e personalizzata a persone con disabilità intellettive e relazionali, assicurando un accesso più equo ai servizi sanitari. L’obiettivo è migliorare l’accoglienza e le cure per questa categoria di pazienti.

