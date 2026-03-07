Uno sportello dell' Anpi nella sede della Cgil | Sindacato e memoria attiva camminano insieme

Giovedì 5 marzo si è svolta l'inaugurazione di uno sportello dell'Anpi presso la sede centrale della Cgil in Via Longhin a Padova. L'apertura di questa struttura mira a rafforzare i legami tra il sindacato e le attività di memoria storica. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti di entrambe le organizzazioni e si è conclusa con l'inaugurazione ufficiale dello sportello.

Si è tenuta nel pomeriggio giovedì 5 marzo l'inaugurazione ufficiale del nuovo sportello dell'Anpi di Padova, all'interno della sede centrale della Cgil, in Via Longhin. Un progetto nato da una profonda sinergia tra le due organizzazioni, avviata mesi fa a seguito di una proposta dell'Anpi di poter usufruire di uno spazio logistico per potenziare le proprie attività sul territorio, diffondere materiali informativi e gestire le procedure di tesseramento. «L'apertura dello sportello suggella una sintonia storica: la condivisione dei valori antifascisti e costituzionali rende naturale la doppia appartenenza di iscritti e dirigenti alle due sigle.