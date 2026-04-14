In vista delle prossime elezioni comunali, un representante locale ha commentato che un tema chiave è diventato divisivo tra le parti coinvolte. Ha invitato i candidati a esporsi chiaramente sulla questione, sottolineando l’importanza di una presa di posizione netta. Inoltre, ha ricordato che manca circa un anno alla fine del mandato attuale, lasciando intendere che siano necessari chiarimenti e decisioni definitive in tempi brevi.

Prima la promessa, quasi uno sprone a se stesso e alla sua Giunta: "Manca un anno alla fine del mandato e in un anno si possono fare un sacco di cose" scandisce il sindaco Giuseppe Sala nella sala dell’Orologio di Palazzo Marino, durante la presentazione di Möves, il percorso partecipativo con il quale, dopo 8 mesi di lavoro e confronto, sono stati individuati gli obiettivi e le azioni che lo stesso Comune intende perseguire per lo sviluppo della mobilità ciclabile e pedonale, ma anche per la moderazione della velocità in città e per il contrasto della sosta irregolare. Sì, di questo si parla: di mobilità. E allora da qui al futuro prossimo il passo è breve.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In vista delle Comunali: "Questo tema è divisivo. I candidati s’espongano"

Eurobond, Meloni: “Io favorevole ma in Ue è tema divisivo”"La sfida è capire se l'Unione può dare risposte concrete, efficaci, immediate sui temi della competitività, perché non c'è più tempo da perdere"...

Con Basile dimissioni di tutti i consiglieri delle società comunali, saranno candidati alle elezioniEntro fine mese accanto al sindaco lasceranno i Cda presidenti e componenti, i direttori generali in attesa del commissario guideranno le aziende...

Argomenti più discussi: Disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatori; In vista delle Comunali: Questo tema è divisivo. I candidati s’espongano; Mandas, grandi manovre in vista delle comunali: intesa tra Oppus e Lucio Pistis - L'Unione Sarda.it; Reggio Calabria, l'appello dell'Istituto Lanza e della Consulta delle Aggregazioni Laicali in vista delle comunali: Serve verità e visione politica.

Intervento dei consiglieri comunali di Per Monteriggioni Luca Passalacqua, Massimo Bencini, Raffaella Senesi - facebook.com facebook

Elezioni comunali, a 40 giorni dal voto 16 aspiranti sindaco in campo x.com