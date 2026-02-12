Eurobond Meloni | Io favorevole ma in Ue è tema divisivo

Giorgia Meloni si dice favorevole agli eurobond, ma avverte che il tema divide i paesi dell’Unione Europea. La Premier sottolinea l’urgenza di trovare risposte rapide e concrete sui problemi di competitività, senza perdere altro tempo. Tuttavia, nella stessa sede, ammette che all’interno dell’Ue il dibattito resta acceso e complicato.

"La sfida è capire se l'Unione può dare risposte concrete, efficaci, immediate sui temi della competitività, perché non c'è più tempo da perdere" “C’è sicuramente un motore tedesco-italiano sui temi“. La linea è ormai chiara e per la prima volta Giorgia Meloni lo esplicita svelando un’ambizione che Roma ormai non può più celare. Ovvero costruire un’asse con Berlino, spostando gli equilibri lontano dal precedente tandem franco-tedesco. Nonché bilanciare gli ultimi scoppiettanti mesi nei rapporti tra l’Unione europea e gli Stati Uniti di Donald Trump. E’ nel punto stampa dopo aver riunito venti Stati membri nel castello di Alden Biesen, il maniero a un tiro di schioppo da Maastricht, per il pre-vertice sulla competitività che precede il Consiglio europeo, che il presidente del Consiglio non manca nel chiarire come nulla sia stato fatto contro gli altri partner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa mattina si è aperto in Belgio, al castello di Alden Biesen, il vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

