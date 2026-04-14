In vendita i biglietti per la sfida tra Juvecaserta e Ferrara
Da domani alle 12:00 saranno disponibili i biglietti per la partita tra Juvecaserta e Ferrara, in programma domenica 19 aprile alle 18:00 al PalaPiccolo. La gara si inserisce nella diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale. I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati o online, secondo le modalità indicate dall'organizzazione.
Saranno in vendita dalle ore 12.00 di domani, mercoledì 15 aprile, i biglietti per la gara che la Paperdi Juvecaserta 2021 disputerà al PalaPiccolo domenica 19 aprile con la Adamant Ferrara (ore 18:00), valida per la diciottesima giornata di ritorno del campionato di Serie B nazionale.I ticket.🔗 Leggi su Casertanews.it
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