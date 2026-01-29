MyWell match sponsor per la sfida tra Juvecaserta e Quarrata

La Juvecaserta torna in campo con il supporto di MyWell, che si conferma sponsor ufficiale della squadra. Il centro sportivo casertano, molto attento alla qualità dei servizi e alla modernità delle strutture, ha deciso di sostenere la squadra anche questa stagione, rafforzando il legame tra il mondo sportivo e il benessere. La collaborazione si è consolidata con la presenza di MyWell come Match Sponsor nella partita più recente, sottolineando il ruolo attivo del centro nel supportare la squadra e promuovere uno stile di vita sano.

Juvecaserta 2021 e MyWell, un connubio vincente nel segno del benessere. Il centro sportivo casertano, all'avanguardia per la modernità della propria struttura e i servizi offerti ai propri utenti, si conferma partner di Juvecaserta, ricoprendo anche il ruolo di Match Sponsor in occasione della gara della 24esima giornata di campionato che i bianconeri disputeranno al PalaPiccolo contro il Consorzio Leonardo Dany Quarrata. Domenica MyWell curerà alcune attività dedicate ai tifosi bianconeri, ai quali verrà consegnato un piccolo gadget in omaggio e un coupon per provare i servizi offerti dal centro sportivo.

