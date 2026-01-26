Paperdi Juvecaserta vendita dei biglietti per la sfida con Quarrata E' già corsa al ticket

A partire dalle ore 11 di domani, martedì 27 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita di Serie B tra Paperdi Juvecaserta e Quarrata, in programma domenica 1 febbraio al PalaPiccolo. L'evento rappresenta una tappa importante del campionato e la vendita si prevede molto richiesta. È opportuno assicurarsi il proprio posto in anticipo per seguire la sfida di domenica prossima.

Scatterà alle ore 11 di domani, martedì 27 gennaio, la vendita dei biglietti per la gara che la Paperdi Juvecaserta disputerà domenica 1 febbraio al PalaPiccolo contro il Consorzio Leonardo Dany Quarrata, incontro valido per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale. Palla a due fissata alle ore 18. I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi online attraverso il circuito ufficiale Etes oppure presso i punti vendita autorizzati della città di Caserta: Tutti i prezzi indicati sono al netto del diritto di prevendita. Le tariffe ridotte sono riservate ai giovani nati tra il 2007 e il 2018.

