Como anziana si spara in ospedale | il mistero della pistola in corsia scuote il Sant’Anna

Una donna di una certa età si è ferita con una pistola in un letto d’ospedale, suscitando sconcerto tra il personale e i presenti. L’episodio si è verificato all’interno di una struttura sanitaria di Como, lasciando aperta la domanda su cosa abbia portato la donna a compiere un gesto simile. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla privacy e sulle circostanze che hanno portato a questa azione improvvisa.

Chi è la donna che si è sparata nel letto d’ospedale?. Una storia che ha il sapore amaro della solitudine e della sofferenza. Una donna di 75 anni, ricoverata da giorni nel reparto di Medicina Generale dell’ ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, ha tentato di togliersi la vita sparandosi mentre era nel proprio letto. Malata cronica, provata da una condizione clinica ormai compromessa, avrebbe deciso di compiere un gesto estremo proprio nel luogo deputato alla cura. Un paradosso tragico che scuote coscienze e protocolli sanitari. Il colpo, esploso nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile, non è stato letale: il proiettile ha raggiunto la gola della donna, ferendola gravemente ma lasciandola viva.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Como, anziana si spara in ospedale: il mistero della pistola in corsia scuote il Sant’Anna Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza... Paziente si spara al Sant’Anna: la lunga malattia, il colpo di pistola in camera e l’operazione per salvarlaUn colpo di pistola, con l'intenzione di mettere fine a una vita che l'aveva ormai stremata.