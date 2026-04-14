Secondo quanto riportato dal Times, nella Premier League si prospetta un cambiamento significativo a seguito di una possibile retrocessione del Tottenham. La squadra, che attualmente compete nella massima serie, potrebbe scivolare in una categoria inferiore, determinando conseguenze rilevanti per il campionato. La notizia ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, che osservano con interesse gli sviluppi di questa eventuale vicenda.

. Il punto del Times. Il Tottenham potrebbe riscrivere la storia in negativo. Si legge sul Times: Se il Tottenham Hotspur dovesse retrocedere, questo definirebbe la stagione. Più dei campioni, più di qualsiasi altro evento, tranne forse nel caso in cui il Brentford riuscisse a qualificarsi per la Champions League. Se il Tottenham, guidato da Roberto De Zerbi, non riuscirà a salvarsi, il suo fallimento definirà la stagione 2025-26, esattamente come il Leicester definisce la sua stagione miracolosa o il Manchester United quella del Treble. Quindi, mentre la prossima domenica alle 16:30 andrà in scena la partita della stagione, la vera notizia sarebbe se il Tottenham non riuscisse a rialzarsi da questa situazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Premier ci sarebbe un prima e un dopo l’eventuale retrocessione del Tottenham

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