Tra sponsor già in fuga e calo dei ricavi | la retrocessione del Tottenham sarebbe un disastro

Il Tottenham rischia la retrocessione a causa di una serie di sconfitte che hanno ridotto i ricavi del club. La squadra attualmente ha 29 punti, a soli quattro punti dal terzultimo posto in Premier League, e la pressione aumenta. La situazione si aggrava anche con alcuni sponsor che hanno deciso di interrompere il rapporto. La possibile retrocessione potrebbe avere conseguenze gravi per il futuro del club.

Il Tottenham ha 29 punti ed è a soli 4 punti dal terzultimo posto in Premier: un’ipotetica retrocessione avrebbe un effetto devastante. Il Telegraph ha individuato diverse aree già influenzate o che potrebbero esserlo dalla possibile retrocessione degli Spurs. Tottenham in Championship? Una catastrofe. Scrive il Telegraph: Quarta spesa netta più alta della lega. L’ironia della situazione degli Spurs è che, lungi dall’essere dovuta ai proprietari che mettono soldi in tasca propria, deriva da cinque stagioni consecutive di pesanti perdite, che tra il 2019 e il 2024 hanno totalizzato 307,2 milioni di sterline, minacciando di annullare il profitto accumulato dal club dall’inizio della Premier League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Iveco Group: 2025 tra calo dei ricavi, cessione Defence e l’offerta Tata Motors per rilanciare il futuro del gruppo.Iveco Group, con sede a Torino, ha annunciato che nel 2025 ha registrato un calo del 7% nei ricavi, scendendo a 13,4 miliardi di euro, a causa delle difficoltà nel mercato dei veicoli commerciali e delle tensioni sui costi delle materie prime.

Nel 2025 Crocs ha registrato un calo dei ricavi (dell’1,5%)Nel 2025, Crocs ha visto un calo dei ricavi, che sono diminuiti dell’1,5%, per via di una domanda più debole nei mercati principali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Visma lascia il ciclismo? Il team di Van Aert cerca un nuovo main sponsor per il 2027; AccessiWay nuovo Official Sponsor della Tezenis Verona per la stagione 2025/26; Sponsor, ieri il summit Silvetti-Polci in Comune. L'Ancona prova a risolvere il rebus sul futuro; Tra cantieri, sponsor e ospitalità, la sfida dei Giochi entra nella fase più delicata. L’ottimismo di Abodi (VIDEO).

Viaggio nostalgico tra gli sponsor auto sulle maglie della Serie ACalcio e motori. Due religioni laiche che in Italia si incrociano spesso e volentieri, fondendosi in un unico, grande abbraccio domenicale. Dal 1981, anno in cui la federazione italiana sdoganò uffici ... msn.com

Sinner, sponsor in aumento e boom tra tv e social. «Vale cento milioni»Il primo premio del singolare di Wimbledon, 3,52 milioni di euro, è record, è squillante, ma è solo la punta dell’iceberg degli introiti del numero 1 del mondo da 58 settimane. E però farà da ... ilmessaggero.it

Militello in Val di Catania. Aerosmith · Sweet Emotion. Ieri, durante Tottenham-Arsenal, un ‘tifoso’ del Tottenham ha cercato di far innervosire Declan Rice mostrandogli un selfie di un tifoso Militellese che tifa Juve con la foto con la Champions. In passato il tifos - facebook.com facebook