In moto in corsia emozione per i bimbi della Pediatria dell' Ospedale di Sassuolo

Una mattina diversa si è svolta presso la Pediatria di un ospedale di Sassuolo, dove i bambini hanno potuto vivere un’esperienza insolita. Alcuni mezzi elettrici sono stati portati in corsia, creando un momento di sorpresa tra i piccoli degenti. Il rumore dei motori silenziosi ha sostituito temporaneamente l’atmosfera quotidiana, regalando ai bambini un’occasione di emozioni e di divertimento all’interno dell’ospedale.

Una mattina speciale, dove il rumore (piuttosto silenzioso) di un motore elettrico ha preso il posto della routine ospedaliera per lasciare spazio allo stupore. Oggi la Pediatria dell’Ospedale di Sassuolo ha vissuto un’anteprima carica di energia di TOGO – Joy of Life, la festa dell’inclusione e.🔗 Leggi su Modenatoday.it La radio arriva in corsia, all'Ospedale di Sassuolo i professionisti sanitari si raccontanoNasce il format radiofonico 'Radio in Corsia' per raccontare in modo nuovo la sanità, la salute e le sue sfide. Doni ai bimbi della pediatria: la raccolta fondi di Jolanda Calcio in memoria di Luca GabrieliNella giornata di mercoledì 28, presso i reparti pediatrici dell’ospedale di Cona, si è svolta la consegna di doni destinati ai piccoli pazienti.