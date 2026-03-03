La radio arriva in corsia all' Ospedale di Sassuolo i professionisti sanitari si raccontano

All'Ospedale di Sassuolo è stato avviato il nuovo format radiofonico 'Radio in Corsia', che permette ai professionisti sanitari di condividere esperienze e dettagli sulla loro giornata di lavoro. La trasmissione si svolge direttamente in corsia, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulle attività e le sfide quotidiane del personale medico e infermieristico.