La radio arriva in corsia all' Ospedale di Sassuolo i professionisti sanitari si raccontano
All'Ospedale di Sassuolo è stato avviato il nuovo format radiofonico 'Radio in Corsia', che permette ai professionisti sanitari di condividere esperienze e dettagli sulla loro giornata di lavoro. La trasmissione si svolge direttamente in corsia, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulle attività e le sfide quotidiane del personale medico e infermieristico.
Nasce il format radiofonico 'Radio in Corsia' per raccontare in modo nuovo la sanità, la salute e le sue sfide. Per la prima volta in provincia, un programma radiofonico sull'emittente "Linea Radio" sarà interamente dedicato alla sanità.L'obiettivo del programma, ideato e promosso insieme.
