Doni ai bimbi della pediatria | la raccolta fondi di Jolanda Calcio in memoria di Luca Gabrieli

Mercoledì all’ospedale di Cona, Jolanda Calcio ha consegnato doni ai bambini della pediatria. La raccolta fondi organizzata in memoria di Luca Gabrieli ha portato regali ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici. La consegna si è svolta in modo semplice e diretto, portando un sorriso ai bambini e alle loro famiglie.

Nella giornata di mercoledì 28, presso i reparti pediatrici dell’ospedale di Cona, si è svolta la consegna di doni destinati ai piccoli pazienti. La donazione è il frutto di una raccolta fondi promossa dalla società sportiva Jolanda Calcio per onorare la memoria di Luca Gabrieli, stimato collaboratore scolastico e sportivo, scomparso nel marzo dello scorso anno. Il progetto è nato dalla volontà di Giada Finotti, moglie del direttore sportivo Matteo Curti, che nelle settimane successive alla scomparsa di Gabrieli ha coordinato la raccolta dei contributi, avvenuta su base volontaria, all'interno delle scuole e del settore giovanile.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Il Consiglio comunale di Reggio ha avviato una raccolta fondi per donare regali di Natale ai bambini in condizioni di fragilità economica e sociale.

