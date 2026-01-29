Meno emissioni più salute | la Green Challenge di WMR Group taglia 825 kg di CO2 e promuove il benessere del team

WMR Group ha annunciato i risultati della sua prima Green Challenge. In poche settimane, l’azienda ha ridotto di 825 chili le emissioni di CO2, coinvolgendo il team in iniziative per migliorare la salute e l’ambiente. Una sfida che ha portato a risultati concreti e tangibili.

WMR Group, realtà a cui fanno capo le agenzie Studio Cappello, Adviva e WMRH, con uffici nelle province di Padova e Venezia, annuncia i risultati della sua prima Green Challenge: 5.503 chilometri percorsi in modalità di viaggio a basso impatto ambientale e un risparmio complessivo di 825,45 kg di.

