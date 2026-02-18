Decreto flussi click day per 13.600 lavoratori domestici | il settore vale 17 miliardi
Il decreto flussi ha aperto oggi il click day per 13.600 lavoratori domestici, un settore che muove circa 17 miliardi di euro all’anno. La giornata permette alle persone di presentare le domande di ingresso in Italia per svolgere servizi di assistenza familiare. Le richieste si accumulano in modo rapido, con molti candidati pronti a tentare di ottenere un permesso di lavoro.
È arrivato il click day per i lavoratori domestici. Il 18 febbraio è il giorno dedicato alle domande di ingresso per il settore dei lavori di cura familiare. È il primo ingresso programmato con il decreto flussi che pianifica 13.600 posti per il 2026. Nel 2027 e nel 2028 i nuovi ingressi saranno di più, ma già a partire da quest’anno ci saranno dei “fuori quota” per l’assistenza a disabili e anziani. Si tratta di lavoratori necessari per coprire il fabbisogno di assistenza delle famiglie. Alfredo Savia, presidente di Nuova Collaborazione (l’associazione nazionale dei datori di lavoro domestico), pone l’accento sul fatto che il click day da solo non basta e bisogna rafforzare il settore affinché diventi un pilastro dell’economia della cura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
