In giro nella notte con la droga già pronta | in auto un vero supermercato dello spaccio
Durante un normale controllo sulla strada notturna, i carabinieri di Palazzolo dello Stella hanno fermato un giovane di 21 anni alla guida della sua auto. Nel veicolo sono stati trovati diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti e un vero e proprio “supermercato” dello spaccio, con la droga già pronta per essere distribuita. L’intervento si è concluso con il sequestro della merce e l’arresto del giovane.
Quello che doveva essere un normale controllo su strada si è trasformato in un intervento antidroga. È successo nella notte a Palazzolo dello Stella, dove i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latisana, dopo aver fermato un giovane di 21 alla guida della sua auto, lo.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Ma un giro nella giuria di risponde alla domanda social fedelmente riportata da Cinzia Bancone Guarda su #RaiPlay #TvTalk | #FrancescoPanella x.com