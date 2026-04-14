In giro nella notte con la droga già pronta | in auto un vero supermercato dello spaccio

Durante un normale controllo sulla strada notturna, i carabinieri di Palazzolo dello Stella hanno fermato un giovane di 21 anni alla guida della sua auto. Nel veicolo sono stati trovati diversi involucri contenenti sostanze stupefacenti e un vero e proprio “supermercato” dello spaccio, con la droga già pronta per essere distribuita. L’intervento si è concluso con il sequestro della merce e l’arresto del giovane.