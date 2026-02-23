Blitz in concessionaria sequestrata droga pronta allo spaccio | i 4 arrestati sono già in libertà

I carabinieri di Osio Sotto hanno scoperto droga pronta allo spaccio nascosta in una concessionaria d’auto, portando all’arresto di quattro uomini. La causa è stata un’attività di controllo di routine che ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti occultate tra i veicoli. I quattro sono stati subito liberati, ma la merce sequestrata verrà analizzata nelle prossime ore. La scoperta ha sollevato preoccupazioni nella zona.

I carabinieri di Osio Sotto hanno arrestati in flagranza di reato quattro uomini e sequestrato a loro carico un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti occultate all’interno di una concessionaria d’auto. L’intervento è scattato nella mattinata di lunedì 16 febbraio ad Osio Sotto. I militari dell’Arma hanno perquisito la concessionaria dove hanno rinvenuto in un controsoffitto in cartongesso una busta di carta all’interno della quale erano celati diversi involucri sottovuoto perfettamente conservati. Nella busta c’erano 100 grammi lordi di Marijuana, suddivisi in due confezioni sigillate; 95 grammi di cocaina; 45 grammi di cocaina, già ripartita in dosi pronte per lo spaccio e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

