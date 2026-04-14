In fuga su un furgone rubato inseguiti dalla GdF e arrestati | Siamo stati ingaggiati a Foggia

Due persone di nazionalità marocchina sono state arrestate dopo un inseguimento in cui erano a bordo di un furgone rubato. Durante la fuga, sono stati inseguiti dalle forze di polizia e hanno riferito di essere stati ingaggiati a Foggia con un pagamento di 200 euro ciascuno per consegnare il veicolo a Lacedonia, in provincia di Avellino. La vicenda si è svolta nel corso di un'operazione di controllo.

A Foggia due soggetti originari del Marocco sarebbero stati ingaggiati per consegnare un furgone a Lacedonia, in provincia di Avellino, per un compenso pattuito di 200 euro a testa. Quella che secondo le intenzioni dei delinquenti avrebbe dovuto essere una consegna rapida, si è trasformata in un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Ladri scoperti a razziare i garage. Inseguiti e arrestati dalla poliziaQuando la polizia di Stato li ha scoperti intenti a forzare la porta di un garage, la banda composta da quattro persone aveva poco prima forzato gli... San Genesio, in fuga dalla Polizia su un furgoncino rubato: denunciato 58enneSan Genesio ed Uniti (Pavia), 21 gennaio 2026 - Intercettato al volante di un furgoncino rubato qualche giorno prima al Comune di Zeccone, segnalato... Argomenti più discussi: Sorpresi su auto rubata fuggono a piedi, ritrovati e arrestati a Lacedonia; Lacedonia, rubano un furgone: bloccati e arrestati dalla Guardia di Finanza; 'Ndrangheta: Guardia di finanza arresta latitante a Vibo Valentia; Auto rubata e fuga disperata a piedi: Gdf arresta due uomini senza documenti. Auto rubata e fuga disperata a piedi: Gdf arresta due uomini senza documentiAlla vista della pattuglia frenano di colpo, abbandonano l’auto in mezzo alla strada e scappano a piedi in Irpinia. ilgiornalelocale.it Sinergia Corte d’Appello e Gdf contro patrimoni illeciti e criminalità organizzata: nel 2025 confische per oltre 580 milioni a Reggio - facebook.com facebook All’aeroporto di Cagliari #ADMgov e @GDF hanno sequestrato 160.150 euro in contanti non dichiarati e occultati in pacchetti sottovuoto. Scopri di più: adm.gov.it/portale/docume… x.com