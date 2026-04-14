In fuga su un furgone rubato inseguiti dalla GdF e arrestati | Siamo stati ingaggiati a Foggia

Da foggiatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone di nazionalità marocchina sono state arrestate dopo un inseguimento in cui erano a bordo di un furgone rubato. Durante la fuga, sono stati inseguiti dalle forze di polizia e hanno riferito di essere stati ingaggiati a Foggia con un pagamento di 200 euro ciascuno per consegnare il veicolo a Lacedonia, in provincia di Avellino. La vicenda si è svolta nel corso di un'operazione di controllo.

A Foggia due soggetti originari del Marocco sarebbero stati ingaggiati per consegnare un furgone a Lacedonia, in provincia di Avellino, per un compenso pattuito di 200 euro a testa. Quella che secondo le intenzioni dei delinquenti avrebbe dovuto essere una consegna rapida, si è trasformata in un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Auto rubata e fuga disperata a piedi: Gdf arresta due uomini senza documentiAlla vista della pattuglia frenano di colpo, abbandonano l’auto in mezzo alla strada e scappano a piedi in Irpinia. ilgiornalelocale.it

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