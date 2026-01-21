Un uomo di 58 anni è stato denunciato a San Genesio ed Uniti dopo aver tentato di sfuggire alla polizia a bordo di un furgoncino rubato. L’episodio si è verificato il 13 gennaio, quando le telecamere hanno segnalato il veicolo in transito. L’individuo, pluripregiudicato, ha tentato di evitare l’alt, cercando persino di investire un agente, ma è stato successivamente fermato e identificato.

San Genesio ed Uniti (Pavia), 21 gennaio 2026 - Intercettato al volante di un furgoncino rubato qualche giorno prima al Comune di Zeccone, segnalato in transito dalle t elecamere stradali di San Genesio nella mattinata dello scorso 13 gennaio, un pluripregiudicato 58enne ha cercato di fuggire al controllo della polizia, tentando anche di investire un agente, ma è poi stato bloccato. E denunciato, in stato di libertà, per una serie di reati. E' infatti accusato di resistenza a pubblico ufficiale, per il tentativo di investimento e la spericolata fuga da San Genesio, dove le Volanti, con anche il supporto dell a polizia Locale del Comune, avevano attuato un "dispositivo di filtraggio del traffico veicolare per arrestare la marcia del mezzo in condizioni di sicurezza", proseguita fino a viale Indipendenza a Pavia, dove le pattuglie gli hanno sbarrato la strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Genesio, in fuga dalla Polizia su un furgoncino rubato: denunciato 58enne

