Due truffatori sono stati arrestati a San Benedetto del Tronto dopo aver sottratto circa 82.000 euro tra soldi e gioielli a un uomo, usando la tecnica del falso carabiniere. Gli investigatori sono riusciti a intercettarli e a mettere fine all’episodio, evidenziando l’importanza di riconoscere e contrastare le frodi di questo tipo. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altri casi simili.

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 23 gennaio 2026 – Hanno truffato un uomo con la tecnica del finto carabiniere, riuscendo a farsi consegnare da casa della vittima monili in oro e denaro per un totale di circa 82mila euro. I due truffatori, di 23 e 34 anni, sono stati però intercettati, bloccati e arrestati in flagranza di reato, con l'accusa di truffa aggravata, dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. La ricostruzione dei carabinieri. Secondo la ricostruzione dei militari dell'Arma, il ventitreenne e il trentaquattrenne si sarebbero presentati a casa dell'uomo fingendo di essere carabinieri e gli avrebbero chiesto di consegnare denaro e gioielli per una verifica, a seguito di alcuni furti avvenuti in zona, con la promessa che il tutto gli sarebbe stato riconsegnato in caserma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano 82mila euro tra soldi e gioielli con la tecnica del finto carabiniere: intercettati e arrestati i due truffatori

